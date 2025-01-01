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«Самый русский художник: Кустодиев». Лекция Нины Гавриш
Билеты от 2800₽
Киноафиша «Самый русский художник: Кустодиев». Лекция Нины Гавриш

«Самый русский художник: Кустодиев». Лекция Нины Гавриш

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Лекция о Борисе Кустодиеве 

Борис Кустодиев — имя, которое незамедлительно вызывает ассоциации с русской живописью и яркой городской жизнью его времени. Этот талантливый художник известен своей открытой декоративностью и порой даже избыточностью. Он всегда писал о том, что было ему дорого: о семье, быте и культурной самобытности. Однако главной героиней его творчества была сама Россия — провинциальная, купеческая, яркая и шумная.

В 1918 году Кустодиев создает свою почти архетипическую работу «Купчиха за чаем». Интересно, что к этому времени ни купечества, ни «страны Кустодии», о которой говорил Замятин, уже не существовало. Эта утрата глубоко трогала художника, и его картины стали отражением не только радостей, но и горестей его времени.

О чем пойдет речь на лекции

На лекции в мастерской художников фабрики «Красный Октябрь» мы обсудим феномен Кустодиева, значение русского искусства и его влияние на современность. Лектор Нина Гавриш, арт-консультант и искусствовед, поделится своими знаниями о творчестве Кустодиева и о том, какой может быть Россия в искусстве.

О лекторе

Нина Гавриш — лектор, философ и специалист по прикладной этике. Она является автором образовательного проекта «(Не)Культурные», выпускницей философского факультета СПбГУ и программы «visual studies» Европейского университета в Санкт-Петербурге. Также Нина преподает в Британской школе дизайна, где делится своими знаниями о современной культуре, философии и искусстве.

Не упустите возможность погрузиться в мир Кустодиева и узнать больше о его вкладе в русское искусство!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
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