Лекция о Борисе Кустодиеве

Борис Кустодиев — имя, которое незамедлительно вызывает ассоциации с русской живописью и яркой городской жизнью его времени. Этот талантливый художник известен своей открытой декоративностью и порой даже избыточностью. Он всегда писал о том, что было ему дорого: о семье, быте и культурной самобытности. Однако главной героиней его творчества была сама Россия — провинциальная, купеческая, яркая и шумная.

В 1918 году Кустодиев создает свою почти архетипическую работу «Купчиха за чаем». Интересно, что к этому времени ни купечества, ни «страны Кустодии», о которой говорил Замятин, уже не существовало. Эта утрата глубоко трогала художника, и его картины стали отражением не только радостей, но и горестей его времени.

О чем пойдет речь на лекции

На лекции в мастерской художников фабрики «Красный Октябрь» мы обсудим феномен Кустодиева, значение русского искусства и его влияние на современность. Лектор Нина Гавриш, арт-консультант и искусствовед, поделится своими знаниями о творчестве Кустодиева и о том, какой может быть Россия в искусстве.

О лекторе

Нина Гавриш — лектор, философ и специалист по прикладной этике. Она является автором образовательного проекта «(Не)Культурные», выпускницей философского факультета СПбГУ и программы «visual studies» Европейского университета в Санкт-Петербурге. Также Нина преподает в Британской школе дизайна, где делится своими знаниями о современной культуре, философии и искусстве.

Не упустите возможность погрузиться в мир Кустодиева и узнать больше о его вкладе в русское искусство!