Самый лучший Карлсон
Билеты от 650₽
Киноафиша Самый лучший Карлсон

Спектакль Самый лучший Карлсон

Постановка
Рыжий театр
Билеты от 650₽

О концерте/спектакле

Приключения человека-фантазера и проказника

В этом спектакле мы встретим весёлого толстячка Карлсона, который летает над крышами Стокгольма с помощью оранжевого пропеллера на спине. Он решает развеселить грустного мальчика Сванте, ведь Карлсон уверен, что каждый мальчик и девочка должны быть радостными и беззаботными шалунами.

Забавные приключения
Сванте предстоит пережить целый парад шутливых аттракционов: полёты над крышами, поедание плюшек и даже укрощение строгой домработницы Фрекен Бок. Все эти приключения превращают Сванте в самого счастливого мальчишку, потому что теперь у него есть Карлсон — человек-детство, фантазер, проказник и самый лучший друг!

Творческая команда
Автор пьесы и режиссёр — Роман Светлов, художник — Мария Шевченко. В спектакле участвуют Роман Светлов, Ксения Бевзова, Инна Жаркова и Яна Данченко.

 

Режиссер
Роман Светлов
В ролях
Роман Светлов
Ксения Бевзова
Инна Жаркова
Яна Данченко

Расписание

28 сентября
Рыжий театр Москва, Рудневка, 4
12:00 от 650 ₽

