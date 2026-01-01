Спектакль Самый худший класс

Что, если худший класс на самом деле не они, а система, в которой они оказались? Спектакль предлагает зрителям взглянуть на школу с непривычной стороны. Эта постановка не просто о школьных уроках, а о том, что происходит с нами, когда мы попадаем в её стены.
На сцене будут собраны те, кого обычно разделяют школьные коридоры: уставшие учителя, родители, боящиеся за будущее своих детей, и выпускники, которые до сих пор не могут завершить свои школьные истории. Спектакль даст возможность всем этим людям, наконец, услышать друг друга.
Постановка использует элементы документального сторителлинга, что позволяет создать искренний и исповедальный спектакль. Здесь не будет привычной ностальгии или обвинений, а будет честный разговор — порой неудобный, порой смешной, но всегда открытый. Участники обсудят, как они выживают в системе, которая часто забывает, что учит людей, а не просто заполняет клетки в журнале.
Приходите, чтобы закрыть школьный гештальт. Возможность выйти за пределы привычного и поговорить о важном — это то, что редко бывает в нашей жизни. «Закрываем школьный гештальт» — это ваш шанс сделать шаг навстречу пониманию.
Не упустите возможность услышать искренние истории и взглянуть на школу с новой перспективы. Давайте вместе достанем двойные листочки и завершим начатое!