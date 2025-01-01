Спектакль Самый добрый клоун. Бенефис Юрия Куклачева

Юрий Куклачев и популярные артисты эстрады и телевидения на одной сцене

Великий клоун и Народный артист России Юрий Куклачёв приглашает вас на уникальный бенефис, который пройдет в городах России. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей циркового искусства!

Звезды на одной сцене

Юрий Куклачёв, основатель единственного в мире Театра Кошек, соберет на одной сцене знаменитую цирковую династию Куклачёвых и 200 дрессированных пушистых артистов. Участниками двухчасового бенефиса станут ведущие мастера российского цирка: иллюзионисты, эквилибристы, жонглёры, акробаты и воздушные гимнасты.

Кроме того, на сцене выступят популярные артисты эстрады и телевидения: восточная дива АЗИЗА, звезда эстрады ANDRE, телеведущий и актер Тимур Еремеев, открытие «Детской Новой Волны» Мария Лонина и шоу-балет «БЕНЕФИС». Зрителей ожидает множество приятных сюрпризов!

Эффектные номера и незабываемые эмоции

В программе бенефиса зрители увидят эффектные номера, покорившие весь мир, включая хит XX века – культовую репризу «Кот и повар»! Забавные миниатюры, зрелищные трюки, впечатляющие фокусы, завораживающие песни и зажигательные танцы – «Самый добрый клоун» соединит все виды сценического искусства.

Подарок для близких

Бенефис легенды цирка – это настоящий подарок для самых близких друзей! «Самый добрый клоун» обещает быть красочным, удивительным и душевным шоу, которое не разочарует никого.