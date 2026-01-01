Оповещения от Киноафиши
Самый детский праздник
Киноафиша Самый детский праздник

Спектакль Самый детский праздник

Постановка
Странник 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Рождественский спектакль для всей семьи

Приглашаем вас на великолепный детский рождественский спектакль «Самый детский праздник». В игровой форме персонажи расскажут зрителям о рождении Иисуса Христа, подчеркивая чудо этого события.

Спектакль станет интересным как для детей, так и для взрослых. Герои представляют историю с необычной стороны, делая её доступной и увлекательной для всех поколений. Познавательный и душевный сюжет привлечет внимание зрителей, заставляя их улыбаться и размышлять.

Веселое продолжение

После спектакля вас ждет неожиданное событие! Дед Мороз и Снегурочка выйдут на сцену, чтобы поиграть с ребятами. Самые активные дети смогут подняться на сцену, чтобы почитать стихи, спеть и станцевать.

Не упустите возможность провести время в кругу семьи и насладиться атмосферой настоящего праздника.

Этот рождественский спектакль — отличный способ укрепить семейные узы и подарить детям незабываемые впечатления!

Фотографии

Самый детский праздник Самый детский праздник Самый детский праздник
