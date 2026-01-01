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Самвел Кафьян
Киноафиша Самвел Кафьян

Самвел Кафьян

18+
Возраст 18+

О концерте

Комедийное кунг-фу Самвела Кафьяна в Санкт-Петербурге

«Комедийное кунг-фу» предлагает зрителям уникальный взгляд на актуальные темы через призму юмора. В основе программы лежат особенности восточной культуры, которые позволяют авторам находить смешное в самых неожиданных ситуациях.

Самвел, который стал известен благодаря проекту «Открытый микрофон» на ТНТ, привносит в свое выступление элементы личного опыта и наблюдений. Его карьера на телевидении продолжила развиваться с работой над проектом «Стендап Андеграунд» на СТС, а с 2022 года он является резидентом популярного шоу StandUp на канале ТНТ.

Это тот случай, когда комедия не только развлекает, но и заставляет задуматься. Публика сможет насладиться остротой и оригинальностью мыслей Самвела, который делится своим опытом и взглядами на жизнь с искренностью и харизмой.

Приходите на «Комедийное кунг-фу» и зарядитесь позитивом и хорошим настроением!

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Сентябрь
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