Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Самвел Кафьян
Киноафиша Самвел Кафьян

Самвел Кафьян

18+
Возраст 18+

О концерте

Комедийное кунг-фу Самвела в Челябинске: юмор и восточный колорит

Настало время для неповторимого вечера юмора и ярких эмоций! Комедийное шоу Самвела восхитит зрителей оригинальными шутками и необычным взглядом на окружающий мир. Он прекрасно умеет находить смешное даже в казалось бы несмешных ситуациях.

Самвел начал свою телевизионную карьеру с проекта «Открытый микрофон» на ТНТ. Затем его ждал успех в «Стендап Андеграунд» на СТС, а с 2022 года он стал резидентом проекта StandUp на канале ТНТ. Такой опыт гарантирует зрителям мощный заряд позитивной энергии и искренний смех.

Важно знать перед посещением

  • Сбор гостей начинается за час до старта мероприятия. Рекомендуем приходить заранее, чтобы комфортно занять места и сделать заказ у бара или кухней.
  • Запрещается осуществлять полную съемку шоу. Не стесняйтесь делать сторис, но соблюдайте меру и не публикуйте целые шутки комиков.
  • Вход на мероприятие не разрешен лицам в состоянии алкогольного опьянения.
  • Возрастное ограничение: 18+

Приходите на вечер, который подарит вам хорошее настроение и заряд бодрости. Не упустите возможность увидеть Самвела в действии!

Купить билет на концерт Самвел Кафьян

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1290 ₽

В ближайшие дни

Надя Джабраилова
18+
Юмор
Надя Джабраилова
8 января в 19:00 Центр международной торговли
от 1200 ₽
Операция пластилин
16+
Рок
Операция пластилин
21 апреля в 20:00 Ozz
от 2500 ₽
Стендап Челябинск: лучшее за год
18+
Юмор
Стендап Челябинск: лучшее за год
19 декабря в 20:00 Стендап Челябинск
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше