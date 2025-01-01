Самвел Кафьян

Настало время для неповторимого вечера юмора и ярких эмоций! Комедийное шоу Самвела восхитит зрителей оригинальными шутками и необычным взглядом на окружающий мир. Он прекрасно умеет находить смешное даже в казалось бы несмешных ситуациях.
Самвел начал свою телевизионную карьеру с проекта «Открытый микрофон» на ТНТ. Затем его ждал успех в «Стендап Андеграунд» на СТС, а с 2022 года он стал резидентом проекта StandUp на канале ТНТ. Такой опыт гарантирует зрителям мощный заряд позитивной энергии и искренний смех.
Приходите на вечер, который подарит вам хорошее настроение и заряд бодрости. Не упустите возможность увидеть Самвела в действии!