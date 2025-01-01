Меню
Самвел Кафьян
Билеты от 1000₽
Самвел Кафьян

Самвел Кафьян

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап от Самвела Кафьяна в Stand Up Патрики

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа с участием Самвела Кафьяна — талантливого комика, который стал известным благодаря фестивалю шоу «Открытый микрофон» и проектам «Стендап Андеграунд» и «StandUp на ТНТ». Его выступления покоряют зрителей остроумными шутками и уникальным стилем.

Организация мероприятия

Сбор гостей начинается за 30 минут до старта программы. Просим вас обратить внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала будут рады комфортно разместить вас в порядке очереди.

Советы по seating

Учтите, что возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если вы планируете прийти с компанией, мы настоятельно рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех. В случае, если ваша команда покупает билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее. Это поможет нам объединить вас как одну группу и посадить вместе.

Не упустите возможность стать частью яркого комедийного вечера с Самвелом Кафьяном — вечера, который зарядит вас положительными эмоциями и хорошим настроением!

22 сентября
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:30 от 1000 ₽

