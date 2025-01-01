Комедийный вечер с Самвелом Кафьяном в Москве

Приготовьтесь к незабываемому вечеру юмора и смеха! На сцене выступит Самвел Кафьян — стендап-комик, известный своими выступлениями на фестивале шоу «Открытый микрофон», а также в проектах «Стендап Андеграунд» и «Stand Up на ТНТ». Его харизма и остроумие не оставят равнодушными ни одного зрителя!

Важные моменты

Время сбора гостей: за 30 минут до начала программы.

за 30 минут до начала программы. Вход в состоянии алкогольного опьянения: строго запрещен.

строго запрещен. Билеты: не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой.

Менеджеры зала помогут вам занять удобные места в порядке очереди. Если вам повезет и вы окажетесь за барной стойкой, получите скидку 15% на напитки!

Советы для компании

Если вы планируете прийти с друзьями, рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех. В случае, если билеты покупаются на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее. Мы постараемся разместить вас вместе за одним столом.

Контакты

Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете связаться с нами через социальные сети. Мы всегда рады помочь!