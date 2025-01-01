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Самвел Кафьян
Билеты от 1000₽
Киноафиша Самвел Кафьян

Самвел Кафьян

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедийный вечер с Самвелом Кафьяном в Москве

Приготовьтесь к незабываемому вечеру юмора и смеха! На сцене выступит Самвел Кафьян — стендап-комик, известный своими выступлениями на фестивале шоу «Открытый микрофон», а также в проектах «Стендап Андеграунд» и «Stand Up на ТНТ». Его харизма и остроумие не оставят равнодушными ни одного зрителя!

Важные моменты

  • Время сбора гостей: за 30 минут до начала программы.
  • Вход в состоянии алкогольного опьянения: строго запрещен.
  • Билеты: не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой.

Менеджеры зала помогут вам занять удобные места в порядке очереди. Если вам повезет и вы окажетесь за барной стойкой, получите скидку 15% на напитки!

Советы для компании

Если вы планируете прийти с друзьями, рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех. В случае, если билеты покупаются на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее. Мы постараемся разместить вас вместе за одним столом.

Контакты

Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете связаться с нами через социальные сети. Мы всегда рады помочь!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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