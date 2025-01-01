Самвел Кафьян. Сольный стендап-концерт

Стендап-комик на сцене Концерт холл Культура

Приглашаем вас на уникальное шоу, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя! На сцене Концерт холл Культура выступит стендап-комик и резидент шоу StandUp на ТНТ. Это мероприятие обещает быть ярким и запоминающимся.

Информация о посещении

Обратите внимание, что на территории комплекса, где расположен Концерт холл Культура, действует пропускной режим. Для прохода через турникет вам потребуется отсканировать QR-код на Карте гостя.

Чтобы получить Гостевую карту, напишите нам заранее через мессенджер или воспользуйтесь кнопкой «Гостевая карта» на главной странице нашего сайта kulturahall.ru. Не забудьте сохранить карту на своем телефоне.

Безопасность и комфорт

На входе будет действовать фейсконтроль безопасности. Мы заботимся о вашем комфорте, поэтому если вы приобрели место за столом, рекомендуем сделать предзаказ. Ожидается большое количество гостей, и время ожидания заказов может составлять до одного часа.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность насладиться живым выступлением талантливого комика! Подготовьтесь к вечеру смеха и хорошего настроения!