Самвел Кафьян. Сольный концерт

Приглашаем вас на уникальный сольный концерт Самвела Кафьяна – резидента шоу «StandUp на ТНТ», комика с многолетним опытом на телевидении и настоящую душу компании. Его комедийное шоу расскажет о мужчине-одиночке, который сталкивается с неловкими ситуациями на свиданиях, размышляет о семейной жизни и, конечно же, ищет счастье.
В программе вас ждет интеллектуальный и жизненный юмор, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. Атмосфера праздника в сочетании с уютом и хорошей компанией создаст идеальные условия для вечера, наполненного смехом и позитивом.
Концерт пройдет в «Bolshevik Loft» – стильном пространстве с разнообразным меню европейской и русской кухни, которое порадует даже самых взыскательных гурманов. Здесь вы сможете насладиться авторской подачей блюд и расслабиться в комфортной обстановке.
Билеты уже в продаже! Не упустите возможность провести вечер в компании талантливого комика и насладиться незабываемыми моментами. Ждем вас!