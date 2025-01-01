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Самвел Кафьян. Сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Самвел Кафьян. Сольный концерт

Самвел Кафьян. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Самвела Кафьяна в Москве

Приглашаем вас на уникальный сольный концерт Самвела Кафьяна – резидента шоу «StandUp на ТНТ», комика с многолетним опытом на телевидении и настоящую душу компании. Его комедийное шоу расскажет о мужчине-одиночке, который сталкивается с неловкими ситуациями на свиданиях, размышляет о семейной жизни и, конечно же, ищет счастье.

О программе

В программе вас ждет интеллектуальный и жизненный юмор, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. Атмосфера праздника в сочетании с уютом и хорошей компанией создаст идеальные условия для вечера, наполненного смехом и позитивом.

Место проведения

Концерт пройдет в «Bolshevik Loft» – стильном пространстве с разнообразным меню европейской и русской кухни, которое порадует даже самых взыскательных гурманов. Здесь вы сможете насладиться авторской подачей блюд и расслабиться в комфортной обстановке.

Полезная информация

  • Дата и время: Сбор гостей за час до начала программы.
  • Возрастное ограничение: 18+ (при входе потребуется паспорт).
  • Парковка: Бесплатная парковка для гостей.

Билеты уже в продаже! Не упустите возможность провести вечер в компании талантливого комика и насладиться незабываемыми моментами. Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Самвел Кафьян. Сольный концерт Самвел Кафьян. Сольный концерт Самвел Кафьян. Сольный концерт Самвел Кафьян. Сольный концерт

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