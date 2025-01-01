Самвел Кафьян. Сольный концерт

Сольный концерт Самвела Кафьяна в Москве

Приглашаем вас на уникальный сольный концерт Самвела Кафьяна – резидента шоу «StandUp на ТНТ», комика с многолетним опытом на телевидении и настоящую душу компании. Его комедийное шоу расскажет о мужчине-одиночке, который сталкивается с неловкими ситуациями на свиданиях, размышляет о семейной жизни и, конечно же, ищет счастье.

О программе

В программе вас ждет интеллектуальный и жизненный юмор, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. Атмосфера праздника в сочетании с уютом и хорошей компанией создаст идеальные условия для вечера, наполненного смехом и позитивом.

Место проведения

Концерт пройдет в «Bolshevik Loft» – стильном пространстве с разнообразным меню европейской и русской кухни, которое порадует даже самых взыскательных гурманов. Здесь вы сможете насладиться авторской подачей блюд и расслабиться в комфортной обстановке.

Полезная информация

Дата и время: Сбор гостей за час до начала программы.

Сбор гостей за час до начала программы. Возрастное ограничение: 18+ (при входе потребуется паспорт).

18+ (при входе потребуется паспорт). Парковка: Бесплатная парковка для гостей.

Билеты уже в продаже! Не упустите возможность провести вечер в компании талантливого комика и насладиться незабываемыми моментами. Ждем вас!