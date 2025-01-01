Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Самвел Кафьян и Заур Туганов
Билеты от 2000₽
Киноафиша Самвел Кафьян и Заур Туганов

Самвел Кафьян и Заур Туганов

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Совместный стендап-концерт в Stand Up Store Moscow

Не пропустите уникальное событие в мире комедии — совместный концерт двух известных комиков: Самвела Кафьяна и Заура Туганова. Эти мастера стендап-искусства обещают вечер, наполненный смехом и остроумными наблюдениями.

О комиках

Самвел Кафьян и Заур Туганов — настоящие звезды стендапа. Оба они известны своим уникальным стилем и способностью находить юмор в самых непростых ситуациях. Их выступления посвящены различным темам – от повседневных забав до глубоких социальных вопросов.

Что ожидать на концерте?

Зрители могут надеяться на живые импровизации и интерактивное взаимодействие с публикой. Концерт создается в формате диалога, где комики делятся своими историями и реагируют на настроение зала. Так что, будьте готовы к неожиданным и веселым поворотам!

Почему стоит посетить?

Это не просто стендап-концерт, а возможность погрузиться в атмосферу легкости и веселья. Зал Stand Up Store Moscow всегда радует своим уютом и комфортом, что создает прекрасные условия для расслабляющего вечера в компании друзей.

Не упустите шанс увидеть живую комедию от лучших представителей жанра! Позаботьтесь о билетах заранее и настройтесь на заряд позитива и хорошего настроения.

Купить билет на концерт Самвел Кафьян и Заур Туганов

Помощь с билетами
Октябрь
25 октября суббота
18:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Шедевры мировой оперы. Ко Дню рождения Марии Каллас. Солистка-Анна Аглатова
6+
Классическая музыка
Шедевры мировой оперы. Ко Дню рождения Марии Каллас. Солистка-Анна Аглатова
4 декабря в 19:00 Большой зал Консерватории
от 800 ₽
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
18+
Джаз
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
23 ноября в 14:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Мысли благие и зловредные
16+
Творческий вечер
Мысли благие и зловредные
21 октября в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше