Вечер стендапа с Самвелом Гиновяном в Екатеринбурге

В первом стендап-клубе Екатеринбурга выступит Самвел Гиновян, известный комик, который порадует зрителей часом юмора и остроумия. Гиновян – один из ярчайших представителей российской комедийной сцены, известен по подкасту ЧКГ, программе StandUp на ТНТ и своему сольному спектаклю Серьезный Разговор. Его выступления привлекают внимание благодаря умению находить радость в повседневных ситуациях и остроумным подходом к знакомым темам.

Шоу состоится в уютной атмосфере стендап-клуба, что создаст идеальные условия для восприятия комедии. Места занимают строго по купленным билетам, так что заранее позаботьтесь о покупке, чтобы не упустить возможность насладиться вечерним выступлением.

Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы расслабиться, занять свои места и сделать заказ. Учтите, что после начала выступления работа бара прекращается.

Не упустите шанс провести вечер с улыбкой и зарядом позитива – встреча с Самвелом Гиновяном обещает быть незабываемой!