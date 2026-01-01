Оповещения от Киноафиши
Самвел Гиновян
Самвел Гиновян

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечер стендапа с Самвелом Гиновяном в Екатеринбурге

В первом стендап-клубе Екатеринбурга выступит Самвел Гиновян, известный комик, который порадует зрителей часом юмора и остроумия. Гиновян – один из ярчайших представителей российской комедийной сцены, известен по подкасту ЧКГ, программе StandUp на ТНТ и своему сольному спектаклю Серьезный Разговор. Его выступления привлекают внимание благодаря умению находить радость в повседневных ситуациях и остроумным подходом к знакомым темам.

Шоу состоится в уютной атмосфере стендап-клуба, что создаст идеальные условия для восприятия комедии. Места занимают строго по купленным билетам, так что заранее позаботьтесь о покупке, чтобы не упустить возможность насладиться вечерним выступлением.

Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы расслабиться, занять свои места и сделать заказ. Учтите, что после начала выступления работа бара прекращается.

Не упустите шанс провести вечер с улыбкой и зарядом позитива – встреча с Самвелом Гиновяном обещает быть незабываемой!

Март
15 марта воскресенье
18:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 900 ₽

