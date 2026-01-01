Оповещения от Киноафиши
Самвел Гиновян
Самвел Гиновян

18+
Возраст 18+

О концерте

Самвел Гиновян: сольный концерт в Самаре

Приглашаем вас на уникальный сольный концерт знаменитого певца и композитора Самвела Гиновяна, который состоится в Самаре. Этот вечер обещает стать настоящим событием для всех поклонников талантливого артиста.

Магия голоса и харизмы

Самвел Гиновян известен своим необычным тембром и эмоциональными выступлениями. Его песни проникают в самое сердце, а каждое выступление становится настоящим праздником музыки. На концерте зрителей ждут не только любимые хиты, но и новые композиции.

Что ждать от концерта

В программе вечера - яркие музыкальные номера в стиле поп и эстрады. Гиновян великолепно взаимодействует с публикой, создавая незабываемую атмосферу. Не упустите возможность увидеть его живьем и насладиться мощной энергетикой исполнителя.

Где и когда

Место проведения концерта будет объявлено дополнительно, следите за новостями. Подробную информацию можно найти на официальных страницах артиста.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и вдохновиться музыкой Самвела Гиновяна!

Купить билет на концерт Самвел Гиновян

Март
20 марта пятница
20:00
Вечно молодой Самара, Ленинградская, 77, кластер Dom 77, вход через кофейную лавку

