Самвел Гиновян
Киноафиша Самвел Гиновян

Самвел Гиновян

18+
Возраст 18+

О концерте

Новая программа Самвела Гиновяна в Челябинске

В новой программе Самвела Гиновяна вы найдете смелый анализ абсурдности современной жизни, личных кризисов и общемирового хаоса. Этот стендап — честное и прямолинейное высказывание для тех, кто устал от привычного рафинированного юмора.

Что ожидать?

Самвел Гиновян поднимает сложные темы и обращается к слушателям с остроумными и порой провокационными шутками. Его стиль отличается бескомпромиссностью и откровенностью, создавая уникальную атмосферу для обсуждения насущных вопросов.

Организационные моменты

  • Сбор гостей осуществляется за час до начала мероприятия. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять удобные места и сделать заказ из меню бара и кухни.
  • Полная съемка шоу запрещена. Мы не против кратких сторис, но просьба не раскрывать целые шутки комиков.
  • Вход на мероприятие лицам в состоянии алкогольного опьянения запрещен.
  • Возрастное ограничение: 18+

Приходите на этот яркий стендап и знайте: ставить вопросы иногда важнее, чем находить на них ответы.

Купить билет на концерт Самвел Гиновян

Помощь с билетами
В других городах
Март
13 марта пятница
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1300 ₽

