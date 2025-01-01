Новая программа Самвела Гиновяна в Челябинске

В новой программе Самвела Гиновяна вы найдете смелый анализ абсурдности современной жизни, личных кризисов и общемирового хаоса. Этот стендап — честное и прямолинейное высказывание для тех, кто устал от привычного рафинированного юмора.

Что ожидать?

Самвел Гиновян поднимает сложные темы и обращается к слушателям с остроумными и порой провокационными шутками. Его стиль отличается бескомпромиссностью и откровенностью, создавая уникальную атмосферу для обсуждения насущных вопросов.

Организационные моменты

Сбор гостей осуществляется за час до начала мероприятия. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять удобные места и сделать заказ из меню бара и кухни.

Полная съемка шоу запрещена. Мы не против кратких сторис, но просьба не раскрывать целые шутки комиков.

Вход на мероприятие лицам в состоянии алкогольного опьянения запрещен.

Возрастное ограничение: 18+

Приходите на этот яркий стендап и знайте: ставить вопросы иногда важнее, чем находить на них ответы.