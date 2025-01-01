Меню
Самвел Гиновян
Билеты от 1500₽
О концерте/спектакле

Самвел Гиновян в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальное шоу, которое состоится в Stand Up Store Moscow. Известный комик и актёр Самвел Гиновян представит свою программу, полную остроумных шуток и забавных историй.

О Самвеле Гиновяне

Самвел Гиновян — один из самых ярких представителей комедийного жанра в России. Его выступления отличаются уникальным стилем и умением находить общий язык с публикой. Гиновян неоднократно становился лауреатом различных юмористических конкурсов и шоу.

Билеты

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Stand Up Store или в самом клубе. Рекомендуем не откладывать покупку, так как шоу обещает быть очень популярным!

Почему стоит посетить?

Выступление Самвела — это не просто комедия, это настоящее погружение в мир юмора, где каждый найдет что-то близкое и знакомое. Приходите с друзьями и готовьтесь к веселому вечеру!

Следите за новостями на официальных страницах Stand Up Store и не пропустите другие интересные события!

Октябрь
10 октября пятница
21:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1500 ₽

