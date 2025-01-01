Меню
Самвел Гиновян. Стендап-концерт

Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный стендап-концерт Самвела Гиновяна

Приглашаем вас на незабываемый сольный стендап-концерт Самвела Гиновяна, который стал финалистом известного проекта «Открытый микрофон» и участником популярного телешоу Stand Up на ТНТ, а также Outside Standup. Самвел Гиновян — это имя, которое уже успело завоевать любовь зрителей благодаря уникальному стилю подачи и неподражаемому юмору.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в комфортной и дружелюбной обстановке Stage Standup Club. Здесь зрители смогут насладиться не только искрометным юмором, но и атмосферой общения с артистом, в которой каждый сможет почувствовать себя частью представления.

Почему стоит прийти?

  • Доступный и актуальный юмор, основанный на жизненных ситуациях;
  • Интерактив с зрителями, возможность задать вопросы и получить неожиданные ответы;
  • Разнообразие шуток и историй, которые не оставят вас равнодушными.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события и зарядиться положительными эмоциями! Обязательно приходите, чтобы открыть для себя новое лицо стендап-комедии!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
22:30 от 1200 ₽

