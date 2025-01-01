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Самвел Гиновян. Стендап-концерт
Киноафиша Самвел Гиновян. Стендап-концерт

Самвел Гиновян. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап от Самвела Гиновяна: Вечер смеха и остроумия в Stage Standup Club

Погрузитесь в мир юмора и искрометных шуток на сольном стендап-концерте Самвела Гиновяна. Этот талантливый комик, ставший известным благодаря участию в популярных телепроектах, таких как «Открытый микрофон» и Stand Up на ТНТ, готов порадовать вас своей харизмой и остроумием.

О спектакле

Самвел Гиновян — финалист нескольких стендап-конкурсов, который нашел свою аудиторию благодаря уникальному стилю и умению подмечать забавные моменты в повседневной жизни. На этом концерте вы сможете услышать его самые лучшие номера, а также новые шутки, которые еще не звучали на других площадках.

Что ожидать?

Зрители могут рассчитывать на вечер, наполненный позитивом и смехом. Самвел умеет создавать непринужденную атмосферу, в которой каждый сможет расслабиться и насладиться шутками о жизни, любви и дружбе. Это отличный способ провести время с близкими или просто уйти от повседневной рутины.

Где и когда?

Концерт пройдет в Stage Standup Club, известном своей уютной обстановкой и дружелюбной атмосферой. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Интересный факт

Самвел Гиновян не только комик, но и актер, который активно участвует в театральных постановках. Его опыт в театре придает его стендапу особую глубину и выразительность.

Не упустите возможность увидеть талантливого комика в действии! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:30 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 1200 ₽

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