Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Самвел Гиновян. Сольный концерт
Киноафиша Самвел Гиновян. Сольный концерт

Самвел Гиновян. Сольный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Самвел Гиновян: вечер смеха и откровений

Приготовьтесь к незабываемому вечеру с одним из самых ярких стендап-комиков России - Самвелом Гиновяном! Он известен своим остроумием и иронией, что сделает этот концерт поистине уникальным.

Самвел стал популярным благодаря участию в таких шоу, как «Standup» и «Открытый микрофон» на ТНТ, а также проектах «Токсики» и «CrowdWork». Его стиль - это умение затрагивать важные темы с легкостью и юмором.

На этом сольном концерте Самвел намерен поделиться своими переживаниями о семейной жизни и обсудить те вопросы, которые беспокоят нас всех. Ожидайте много свежих и актуальных шуток, которые заставят вас задуматься и, конечно же, улыбнуться!

Не упустите шанс увидеть живое выступление одного из самых честных и искренних стендап-комиков. Ждём вас на вечере смеха с Самвелом Гиновяном!

Купить билет на концерт Самвел Гиновян. Сольный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
19 марта четверг
19:30
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
21 марта суббота
19:00
Стендап «Клуп» Казань, Гладилова, 55а
5 апреля воскресенье
20:00
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39

В ближайшие дни

Группа Стаса Намина «Цветы»
6+
Рок Эстрада
Группа Стаса Намина «Цветы»
2 марта в 19:00 ДК ГАЗ
от 1000 ₽
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
18 марта в 19:00 Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича
от 1900 ₽
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026 | Нижний Новгород
16+
Хип-хоп
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026 | Нижний Новгород
3 октября в 19:00 Milo Concert Hall
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше