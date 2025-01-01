Самвел Гиновян. Сольный концерт

Уникальное шоу с Самвелом Гиновяном в Black Loft

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендап-комедии с участием Самвела Гиновяна, известного по проектам «StandUp на ТНТ» и «Outside StandUp». Это событие пройдет в стильном и модном пространстве Black Loft, расположенном в уютном районе.

Black Loft создает уникальную атмосферу, позволяя посетителям погрузиться в мир комедии, словно подводя их к маяку смеха. Для вашего удобства на мероприятии будет работать коктейль-бар, а также ресторан с изысканными блюдами европейской и русской кухни. Здесь вы сможете насладиться авторской подачей, что сделает ваш вечер еще более запоминающимся.

Подготовьтесь к мероприятию

Чтобы избежать задержек с заказами и максимально насладиться атмосферой, рекомендуем приходить заранее. Сбор гостей начнется за час до начала программы. Это отличная возможность пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Полезная информация

Дата и время: уточняйте на сайте мероприятия.

уточняйте на сайте мероприятия. Возрастное ограничение: 18+

18+ Место проведения: Black Loft (by Bolshevik Loft)

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Ждем вас на стендап-вечере с Самвелом Гиновяном!