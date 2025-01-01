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Самвел Гиновян. Сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Самвел Гиновян. Сольный концерт

Самвел Гиновян. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальное шоу с Самвелом Гиновяном в Black Loft

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендап-комедии с участием Самвела Гиновяна, известного по проектам «StandUp на ТНТ» и «Outside StandUp». Это событие пройдет в стильном и модном пространстве Black Loft, расположенном в уютном районе.

Black Loft создает уникальную атмосферу, позволяя посетителям погрузиться в мир комедии, словно подводя их к маяку смеха. Для вашего удобства на мероприятии будет работать коктейль-бар, а также ресторан с изысканными блюдами европейской и русской кухни. Здесь вы сможете насладиться авторской подачей, что сделает ваш вечер еще более запоминающимся.

Подготовьтесь к мероприятию

Чтобы избежать задержек с заказами и максимально насладиться атмосферой, рекомендуем приходить заранее. Сбор гостей начнется за час до начала программы. Это отличная возможность пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Полезная информация

  • Дата и время: уточняйте на сайте мероприятия.
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Место проведения: Black Loft (by Bolshevik Loft)

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Ждем вас на стендап-вечере с Самвелом Гиновяном!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
22:00 от 1000 ₽

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