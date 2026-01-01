«Майкл»
Самвел Гиновян. Проверочный концерт
Билеты от 1000₽
Самвел Гиновян. Проверочный концерт

Возраст 18+
О концерте

Честный стендап от Самвела Гиновяна в «Большевик Лофт»

Приглашаем вас на проверочный концерт Самвела Гиновяна – одного из самых харизматичных и остроумных стендап-комиков российской сцены. Вы могли видеть его выступления в таких популярных проектах, как «Standup», «Открытый Микрофон» на ТНТ, а также в шоу «Токсики» и «CrowdWork». В этот вечер Самвел поделится с вами своими переживаниями о семейной жизни и выскажет четкое мнение на злободневные темы, которые волнуют многих из нас.

Место встречи – Black Loft

Концерт пройдет в Black Loft (by Bolshevik Loft). Это стильное и современное пространство создаёт уникальную атмосферу для общения и отдыха. Для гостей доступен коктейль-бар и ресторан, предлагающий блюда европейской и русской кухни с авторской подачей.

Рекомендуем приходить заранее

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить к началу сбора гостей. Это отличная возможность насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей пройдет за полчаса до начала программы.

Возрастное ограничение

Обращаем внимание, что на входе потребуется паспорт – возрастное ограничение 18+.

Не упустите шанс провести вечер в компании одного из лучших стендап-комиков страны. Ждем вас на нашем мероприятии!

20 июня суббота
20:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1000 ₽

