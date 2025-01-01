Самвел Гиновян. Ну и что теперь?

Самвел Гиновян с новой программой в вашем городе

«Ну и что теперь?» — это не просто вопрос, это философия принятия неизбежного. В новой программе Самвел Гиновян разбирает абсурдность современной жизни, личные кризисы и общемировой хаос. Его стендап — это честный, прямолинейный и бескомпромиссный подход к юмору, который порадует тех, кто устал от рафинированных шуток.

Что ждёт зрителей?

Во время выступления Самвел не боится затрагивать острые темы, поднимая вопросы, которые волнуют каждого из нас. Его рассказы — это смешанные эмоции, которые заставят вас задуматься над серьезными проблемами, но при этом не оставят вас без улыбки.

Приходите на смешной концерт самого честного стендап-комика, чтобы вместе с ним рассмотреть абсурдные стороны жизни и найти смысл в хаосе, который нас окружает.