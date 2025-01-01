Меню
Самвел Гиновян. Ну и что теперь?
18+
О концерте

Самвел Гиновян с новой программой в вашем городе

«Ну и что теперь?» — это не просто вопрос, это философия принятия неизбежного. В новой программе Самвел Гиновян разбирает абсурдность современной жизни, личные кризисы и общемировой хаос. Его стендап — это честный, прямолинейный и бескомпромиссный подход к юмору, который порадует тех, кто устал от рафинированных шуток.

Что ждёт зрителей?

Во время выступления Самвел не боится затрагивать острые темы, поднимая вопросы, которые волнуют каждого из нас. Его рассказы — это смешанные эмоции, которые заставят вас задуматься над серьезными проблемами, но при этом не оставят вас без улыбки.

Приходите на смешной концерт самого честного стендап-комика, чтобы вместе с ним рассмотреть абсурдные стороны жизни и найти смысл в хаосе, который нас окружает.

В других городах
Февраль
Март
Апрель
28 февраля суббота
18:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 1700 ₽
9 марта понедельник
18:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1400 ₽
12 марта четверг
20:00
Дорогая, я перезвоню.., Уфа, Верхнеторговая пл., 1, Гостиный Двор
от 1400 ₽
19 марта четверг
19:30
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
от 1200 ₽
20 марта пятница
20:00
Вечно молодой Самара, Ленинградская, 77, кластер Dom 77, вход через кофейную лавку
от 1000 ₽
21 марта суббота
19:00
Стендап «Клуп» Казань, Гладилова, 55а
от 1500 ₽
5 апреля воскресенье
20:00
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
от 1400 ₽

