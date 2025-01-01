Спектакль Самсон и Далила

Опера «Самсон и Далила» в Мариинском театре

Опера Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила» – это произведение, которое изначально задумывалось как оратория. Этот замысел объясняет её особую музыкальную природу, проникнутую неподвижным величием, сакральностью и почти медитативной красотой. Однако, несмотря на превращение в оперу, эта «орториальная» основа остается ощущаемой, придавая произведению уникальный характер.

Музыкальное величие

«Самсон и Далила» известна своими мощными хоровыми сценами и знаменитыми ариями. Партию Далилы украшают знаменитая ария «Mon cœur s’ouvre à ta voix», наполненная искушающей нежностью и соблазнительной мелодичностью. В то же время Самсон воплощает героизм и трагизм, противостояние страсти и долга.

Сен-Санс создает насыщенный оркестровый фон, в котором звучат восточные мотивы, воссоздающие атмосферу древнего мира. Вместе с тем, его музыка остается европейской, сдержанной в экспрессии и наполненной внутренней драмой.

Постановка в Мариинском театре

В Мариинском театре «Самсон и Далила» часто появляется на афишах с приходом новых ярких исполнителей, способных раскрыть сложные и насыщенные эмоциями образы.

Екатерина Семенчук в роли Далилы – главная причина обратить внимание на нынешнюю постановку. Её голос, техника и актерское мастерство делают образ соблазнительной и роковой героини особенно убедительным.

в роли Далилы – главная причина обратить внимание на нынешнюю постановку. Её голос, техника и актерское мастерство делают образ соблазнительной и роковой героини особенно убедительным. Ранее, в этой роли блистала Ольга Бородина, и нынешнее исполнение Семенчук достойно продолжает эту линию выдающихся интерпретаций.

Визуальная концепция

Режиссёр Яннис Коккос создаёт абстрактный, почти символистский спектакль, в котором главную роль играют чистые цвета и простые формы. Такая минималистская эстетика соответствует медитативному духу музыки Сен-Санса, однако иногда производит слишком статичное, «уходящее в себя» впечатление.

Финальная сцена с вакханалией в версии Коккоса представлена с неожиданной пикантностью: танцоры появляются в образах стриптизёров. Однако этот прием не нарушает общего ощущения сдержанности постановки и вряд ли добавляет ей настоящей остроты.

Исполнение

Опера исполняется на французском языке с синхронными титрами на русском и английском языках, что позволяет зрителям максимально точно погружаться в оригинальную музыкально-поэтическую структуру произведения и следить за нюансами текста.

Резюме постановки

Постановка Мариинского театра предлагает зрителям насладиться не столько режиссёрскими решениями, сколько выдающимися музыкальными и вокальными достижениями. Особенно впечатляет образ Далилы в исполнении Екатерины Семенчук, которая задаёт высокую планку этому классическому произведению.

Для поклонников оперной классики «Самсон и Далила» остаётся интересным опытом – пусть и не столь захватывающим визуально, но глубоко трогающим благодаря музыке, мастерству певцов и особенностям языка оригинала.