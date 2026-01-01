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Самозванцы
Киноафиша Самозванцы

Спектакль Самозванцы

Постановка
Театр на Покровке 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Самозванцы» в театре на Покровке: История любви и судьбы народа

«Самозванцы» - это уникальная история любви, которая оказала влияние на судьбу целого народа. Действие разворачивается в смутное время, и мы видим его глазами тех, кто формировал это историческое событие.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета - двое главных героев: Он и Она. Они смотрят на Русь и мечтают занять трон. Но кто они на самом деле - авантюристы, мечтатели, лицедеи? Эти вопросы задаются на протяжении всего спектакля, создавая атмосферу неопределенности, где трудно отделить правду от вымысла.

Тема Театра и самопознания

Спектакль «Самозванцы» - это не только история о любви, но и размышление о самом Театре, который насыщает жизнь каждого человека. Главный герой задается вопросом: «Кем я хотел бы стать и кем я являюсь на самом деле?» Между этими двумя состояниями и находятся самозванцы - те, кто идет наперекор судьбе в поисках своей мечты.

Почему стоит посмотреть

Спектакль поднимает важные темы самопознания и борьбы за свои мечты, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов. Сюжет «Самозванцев» вдохновлен реальными историческими событиями и персонажами, что добавляет глубину и правдоподобие происходящему на сцене.

Приходите на «Самозванцы» и погрузитесь в атмосферу смутного времени, где каждый выбор может изменить судьбу не только отдельных людей, но и целого народа.

Режиссер
Михаил Милькис
В ролях
Владислав Хитрик
Юлия Витрук
Владимир Бадов
Олег Парменов
Михаил Сегенюк
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