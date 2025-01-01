Меню
Самозванцы
Киноафиша Самозванцы

Спектакль Самозванцы

16+
Режиссер Павел Львов-Белов
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Ирония и современность в постановке по комедии Пушкина

Приглашаем вас на ироничную постановку великой комедии А.С. Пушкина «О царе Борисе и Гришке Отрепьеве». Этот спектакль представляет собой попытку переосмысления когда-то актуальной русской площадной драмы в контексте современности.

Современное звучание классики

Сегодня «Борис Годунов» — одна из самых актуальных русскоязычных пьес, которая позволяет зрителям осмысливать происходящее вокруг через призму различных концептуальных позиций. Спектакль подчеркивает, как смех может помочь явить неосязаемую истину, недоступную человеческому слову.

Почему стоит посетить

Эта постановка не только развлекает, но и заставляет задуматься о современном обществе и его проблемах. Ожидайте неожиданного сочетания остроумия и глубины, которое оставит след в вашем сердце и разуме.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Билеты уже в продаже.

В других городах

Краснодар, 11 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
19:00 от 900 ₽

