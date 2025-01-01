Меню
Самоубийца
Спектакль Самоубийца

Постановка
Остров 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль Театра Остров по пьесе Николая Эрдмана

Постановка создана по пьесе Николая Эрдмана, написанной в 1928 году. Это произведение имеет сложную театральную судьбу: она была запрещена к постановке в СССР и лишь спустя годы получила заслуженное признание.

Сюжет о «маленьком человеке»
В центре истории — судьба «маленького человека», который, то ли под влиянием окружающих, то ли из-за собственного безволия, решает поиграть в смерть. Его шаг обретает необычное значение: только уход из жизни обещает ему то будущее, которое он считает прекрасным и достойным.

Тонкая грань между жизнью и театром
В театре возможно все, но как быть с жизнью? Предсмертная записка, как оказывается, может быть не только символом отчаяния, но и ключом к чужой судьбе. Так легко ли разграничить чернила слов и капли крови?

Философский вызов
Этот спектакль — не просто история, это размышление о страхе, свободе и том, что значит жить. Фраза героя: «Я могу никого не бояться. Никого. Что хочу, то и сделаю» — становится вызовом привычному восприятию жизни, её целей и границ.

Заключение
На сцене театр сталкивается с реальностью, задавая зрителю важный вопрос: где кончается игра и начинается жизнь?

Режиссер
Сергей Исаев
В ролях
Владимир Иванчин
Ася Шибарова
Лидия Мельникова
Андрей Ошканов
Антон Чернов

Санкт-Петербург, 4 октября
Остров Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 26–28
19:00 от 800 ₽

