Спектакль Самоубийца

Театральная классика по Николаю Эрдману в Театре на Юго-западе

Вслушайтесь в этот звук… Неужели это идут революционные войска? Нет, это маленький человек, который учится играть на трубе, попав в круговорот истории. «Что же я представляю собою, товарищи? Это боязно даже анализировать. Нет, вы только подумайте. С самого раннего детства я хотел быть гениальным человеком, но родители мои были против», — размышляет наш герой.

Однажды глубокой ночью житель обычной коммуналки Подсекальников после ссоры с женой решил доесть кусок ливерной колбасы. Этот неожиданный поворот событий становится отправной точкой для захватывающей истории о борьбе, надежде и поиске себя.

Спектакль, который стоит увидеть

Шедевр отечественной драматургии Николая Эрдмана стал одной из визитных карточек Театра на Юго-Западе. Яркий, искрометный юмор и невероятный колорит, присущие этому произведению, делают его актуальным и сегодня. Этот спектакль обязательно стоит внести в свое расписание и непременно посмотреть!

Не упустите шанс увидеть этот спектакль и погрузиться в мир, где комедия и трагедия переплетаются в одно целое!