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Самоубийца
Билеты от 1000₽
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Спектакль Самоубийца

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральная классика по Николаю Эрдману в Театре на Юго-западе

Вслушайтесь в этот звук… Неужели это идут революционные войска? Нет, это маленький человек, который учится играть на трубе, попав в круговорот истории. «Что же я представляю собою, товарищи? Это боязно даже анализировать. Нет, вы только подумайте. С самого раннего детства я хотел быть гениальным человеком, но родители мои были против», — размышляет наш герой.

Однажды глубокой ночью житель обычной коммуналки Подсекальников после ссоры с женой решил доесть кусок ливерной колбасы. Этот неожиданный поворот событий становится отправной точкой для захватывающей истории о борьбе, надежде и поиске себя.

Спектакль, который стоит увидеть

Шедевр отечественной драматургии Николая Эрдмана стал одной из визитных карточек Театра на Юго-Западе. Яркий, искрометный юмор и невероятный колорит, присущие этому произведению, делают его актуальным и сегодня. Этот спектакль обязательно стоит внести в свое расписание и непременно посмотреть!

Не упустите шанс увидеть этот спектакль и погрузиться в мир, где комедия и трагедия переплетаются в одно целое!

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Денис Шалаев
Жанна Чирва
Галина Галкина
Антон Белов
Илона Барышева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца Самоубийца

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