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Спектакль Самое важное

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Этюды и импровизации по роману «Венерин волос»

Евгений Каменькович создает уникальный спектакль, который складывается из обрывков историй и обломков судеб. Используя полифоничный и многослойный подход, он переносит героев шишкинского романа в театральное измерение, преобразуя их из трехмерности авторского текста в новую форму, которая взаимодействует с пространством сцены и зрителем.

Переплетение разных эпох и миров
В спектакле переплетаются не только исторические и культурные эпохи, но и вымышленные персонажи, например, беженцы из Чечни, туристы в Риме, а также мифологические образы, такие как Тристан и Изольда или Дафнис и Хлоя. Эти контексты смешиваются, создавая своеобразный калейдоскоп параллелей и символов.

Сон и явь, переписка через время
Сон и явь переплетаются в спектакле, где прошлое говорит с настоящим, а неотправленные письма становятся своеобразными мостами между временными слоями. Это произведение погружает зрителей в мир, где люди становятся частью своих рассказанных историй, а сами истории протыкают время, создавая его новые измерения.

Языковая игра и метафоры
В спектакле активно используются языковые экзерсисы, метафоры, аллюзии, символы — всё это помогает воссоздать атмосферу, где реальность и вымысел тесно связаны. Через них раскрываются как персонажи, так и сам процесс существования и восприятия истории.

Режиссер
Евгений Каменькович
В ролях
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Михаил Крылов
Михаил Крылов
Рустэм Юскаев
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 2500 ₽
28 октября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Голиаф
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24 сентября в 19:00 Шалом. Сцена на Новослободской
от 4500 ₽
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Примадонны (ПрямоДонны)
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