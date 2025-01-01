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Самодуры
Киноафиша Самодуры

Спектакль Самодуры

Постановка
Пятый театр 16+
Режиссер Людмила Исмайлова
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Самодуры» Карло Гольдони в Пятом театре. Комедия с итальянским колоритом

Спектакль «Самодуры» — это яркая история, пронизанная итальянским духом и современными мотивами комедии дель-арте. Атмосфера Венеции оживает на сцене благодаря живой итальянской музыке и языку. Зрители могут погрузиться в венецианскую Санта-Барбару, где разворачивается комедийный сюжет, полон забавных ситуаций и недопониманий.

Сюжет

Действие классической комедии Гольдони разворачивается в солнечной Венеции. Два старых друга, главы богатых семейств, решили поженить своих детей. Однако в дело вмешиваются их взбалмошные жены, которые уверены, что знают лучше, как устроить счастье своих детей. Но имеют ли право голоса будущие жених и невеста?

Темы и конфликты

Людмила Исмайлова, режиссер спектакля, подчеркивает, что это история о том, как старики, истощенные богатством и властью, пытаются контролировать жизнь молодых. Они постоянно ворчат, что «раньше было лучше», и пытаются навязать свои устаревшие взгляды. Эти «самодуры» живут в «золотых клетках», где их власть и влияние оспариваются стремлением молодежи к свободе. Гольдони создал комедию, и мы сохраняем этот жанр, продолжая традицию итальянского высмеивания.

Не упустите возможность!

Приходите на премьеру «Самодуров» и насладитесь комедийным противостоянием старшего и младшего поколений, а также уникальной атмосферой Венеции! Спектакль обещает быть увлекательным и познавательным для всех любителей театра.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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