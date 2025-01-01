Меню
Самоцветы. Бессмертные шлягеры
12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Легендарные «Самоцветы» в Кремле

Мы пели это в 70-х, поём и сегодня! Приглашаем вас на концерт легенд советской эстрады, наших любимцев ВИА «Самоцветы».

История ансамбля

Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», основанный в 1971 году выпускником Московской консерватории имени П.И. Чайковского, народным артистом России Юрием Маликовым, быстро завоевал всесоюзную известность и любовь публики. Ансамбль стал поистине «народным коллективом» благодаря бессмертным хитам, таким как «Мой адрес – Советский Союз», «У деревни Крюково» и «Вся жизнь впереди». Эти песни остаются актуальными и по сей день.

Звёзды, прошедшие через «Самоцветы»

Через школу «Самоцветов» прошли многие кумиры 1980-х и 90-х годов, включая Алексея Глызина, Владимира Кузьмина и Сергея Беликова. Их пути связаны с историей ансамбля, который формировал музыкальную культуру того времени.

Возрождение успеха

В середине 90-х годов Юрий Маликов решил отметить 25-летие «Самоцветов», собрав многих участников ансамбля и друзей-артистов в телепрограмме «Золотой шлягер». Огромный успех этой передачи стал новым стартом для популярности «Самоцветов» и послужил толчком к возобновлению концертной деятельности.

Концертная программа

Концертная программа гармонично сочетает уникальную трактовку известных «самоцветовских» хитов с яркими вокальными и актёрскими работами таких исполнителей, как Елена Преснякова, Александр Нефедов и Олег Слепцов. В ней также представлены талантливые аранжировки Георгия Власенко.

Новые произведения

Не оставаясь в прошлом, группа продолжила работу над новыми композициями, создавая произведения в лучших традициях жанра. Среди них «Прошлогодние глаза», «Рэгтайм на Титанике» и «Снег Рождества», что является заслугой Владимира Петровича Преснякова.

Бессмертные хиты

В репертуаре «Самоцветов» около 150 песен, многие из которых стали классикой и вошли в энциклопедию советской и российской эстрады. Эти «бессмертные шлягеры» продолжают вдохновлять и радовать слушателей на протяжении десятилетий.

Не упустите возможность стать частью этого исторического события и насладиться концертной программой, которая объединяет прошлое и настоящее!

Расписание

30 ноября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Самоцветы. Бессмертные шлягеры Самоцветы. Бессмертные шлягеры Самоцветы. Бессмертные шлягеры Самоцветы. Бессмертные шлягеры Самоцветы. Бессмертные шлягеры Самоцветы. Бессмертные шлягеры Самоцветы. Бессмертные шлягеры Самоцветы. Бессмертные шлягеры Самоцветы. Бессмертные шлягеры

