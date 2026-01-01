«Самиздат» — авторский проект театра «13 трамвай»

Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает на авторский проект «Самиздат», где на сцене встретятся поэзия и музыка, созданные самими артистами. Этот камерный спектакль — настоящий диалог актёров с публикой через собственное творчество. Стихи и песни, рожденные участниками постановки, звучат от лица актеров Артема Малиновского, Натальи Пьяновой, Вадима Гусельникова и Александра Шарафутдинова.

Честный разговор со зрителем

«Самиздат» — это уникальная возможность услышать личные откровения артистов. Искренние тексты и мелодии помогут заглянуть в души создателей, окунуться в атмосферу неформального творчества, где каждый куплет и каждая строка рассказывают о важном и близком.

Спектакль будет интересен всем, кто ценит живую авторскую подачу и стремится к глубокой эмоциональной связи с происходящим на сцене.