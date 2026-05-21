Самер Самара. Проверочный концерт
18+
O концерте

Не пропустите уникальный вечер стендап-комедии с Самером Самаром, основателем Стендап Сибирь и проектом Лига, а также директором стендап клуба Хэдлайнер. Этот комик уже успел завоевать популярность и внимание зрителей на телевидении и YouTube, и теперь готов представить свой новый концерт.

На концерте вы услышите сочетание новых шуток и обновлённых версий уже знакомых вам материалов. Самер обещает зарядить зал смехом и настроением, так что вечер, проведённый в компании его комедийных историй, точно запомнится.

Если вы ещё не определились с выбором досуга, обратите внимание на этот спектакль — он подарит вам массу положительных эмоций. Не упустите возможность увидеть Самера вживую. Билеты уже в продаже!

Июнь
18 июня четверг
21:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56

