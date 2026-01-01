История любви и случайных встреч

Все началось с простой случайности — Матье и Роксана столкнулись на станции парижского метро. Сначала они стали любовниками, потом хорошими друзьями. Вместе снимали кино, вместе мечтали, вместе преодолевали трудности… И лишь спустя годы они поняли, что чувства, которые они испытывали друг к другу, и есть настоящая любовь.

Сила любви, изменяющая жизнь

Что же за сила ворвалась в их дом и перевернула всю жизнь? Создатели спектакля искусно переплетают серьёзные темы с лёгкостью и изяществом комедии. Каждая сцена наполнена музыкой, танцами и неожиданными пластическими приемами, что делает историю ещё более живой и захватывающей.