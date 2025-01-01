Комедия с Ириной Алфёровой в Театриуме на Серпуховке

В Театриуме на Серпуховке зрителей ждет спектакль «Самая-Самая», который расскажет о случайной встрече Матье и Роксаны на станции метро «Тверская». Эта блестящая постановка погружает в мир мечтаний, кино и дружбы.

Сюжет

Матье и Роксана, встретившись в метро, сначала стали любовниками, а затем хорошими друзьями. Вместе они снимали кино, мечтали и преодолевали трудности. Спустя годы они осознают, что их чувства — это настоящая любовь. Что же за сила ворвалась в их дом и перевернула всю жизнь?

Театральная магия

Создатели спектакля обсуждают серьезные темы, используя язык легкой и изящной комедии. В «Самой-Самой» много музыки, танцев и неожиданных пластических решений, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Команда

Режиссером спектакля выступает Народный артист России Игорь Бочкин, а зрители увидят на сцене Народную артистку России Ирину Алферову в роли Роксаны и Игоря Бочкина в роли Матье. Художник Константин Розанов создал уникальный визуальный стиль, а художник по костюмам Янина Кремер обеспечила запоминающийся облик персонажей.

Спектакль «Самая-Самая» станет отличным выбором для тех, кто ценит глубокие размышления о любви и дружбе в формате легкой комедии.