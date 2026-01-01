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Спектакль Самая-самая

Авантюрная комедия с Ириной Алферовой 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Ирина Алферова, Игорь Бочкин и другие в сногсшибательной комедии о настоящей любви

Все началось с простой случайности — Матье и Роксана столкнулись на станции парижского метро. Это случайное знакомство стало началом их необычной истории, в которой любовь и дружба переплетаются в единое целое.

От любви к дружбе

Сначала они стали любовниками, затем хорошими друзьями. Вместе снимали кино, мечтали и преодолевали трудности. Как и в жизни, их отношения развивались, и лишь спустя годы они поняли, что чувства, которые они испытывали друг к другу, и есть настоящая любовь.

Сила любви

Что же за сила ворвалась в их дом и перевернула всю жизнь? Создатели спектакля искусно переплетают серьезные темы с лёгкостью и изяществом комедии. Каждый эпизод наполнен музыкой, танцами и неожиданными пластическими приемами, что делает историю ещё более живой и захватывающей.

Интересные факты

Спектакль «Случайная любовь» не только развлекает, но и заставляет задуматься о настоящей природе чувств. Вдохновленный реальными событиями, он поднимает важные вопросы о любви, дружбе и судьбе. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку!

Приходите на спектакль и погружайтесь в мир эмоций и впечатлений, который подарит вам «Случайная любовь»!

Режиссер
Игорь Бочкин
Игорь Бочкин
В ролях
Игорь Бочкин
Игорь Бочкин
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Илья Соколовский
Илья Соколовский
Александр Лымарев
Александр Лымарев
Денис Мошкин
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