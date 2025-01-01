Спектакль в жанре современного театра

Приглашаем вас на спектакль «Самая красивая девушка в городе», который погружает зрителя в мир современного человека с его надеждами и желаниями изменить окружающую действительность.

О чем спектакль?

Это история о том, как герой буквально сходит со страниц книг и предстаёт перед зрителем в образе автора Хэнка. Спектакль демонстрирует нашу сегодняшнюю жизнь без прикрас и пафоса, но с тонким юмором и искренней любовью к ней.

Уникальный формат

«Самая красивая девушка в городе» — это спектакль в новом европейском жанре современного театра site-specific, где пространство становится активным участником сценического диалога. Зрители выступают в роли гостей в баре, куда заходит писатель, чтобы поделиться своей историей.

Литературная основа

Зрители смогут насладиться эстетикой грязного блюза, маргинальной литературы и постмодернизма. Литературная основа спектакля включает произведения таких авторов, как:

Ч. Буковски

А. Володин

Т. Уэйтс

Б. Новик

М. Жванецкий

С. Довлатов

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального опыта!