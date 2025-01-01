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Самая красивая девушка в городе
Киноафиша Самая красивая девушка в городе

Спектакль Самая красивая девушка в городе

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль в жанре современного театра

Приглашаем вас на спектакль «Самая красивая девушка в городе», который погружает зрителя в мир современного человека с его надеждами и желаниями изменить окружающую действительность.

О чем спектакль?

Это история о том, как герой буквально сходит со страниц книг и предстаёт перед зрителем в образе автора Хэнка. Спектакль демонстрирует нашу сегодняшнюю жизнь без прикрас и пафоса, но с тонким юмором и искренней любовью к ней.

Уникальный формат

«Самая красивая девушка в городе» — это спектакль в новом европейском жанре современного театра site-specific, где пространство становится активным участником сценического диалога. Зрители выступают в роли гостей в баре, куда заходит писатель, чтобы поделиться своей историей.

Литературная основа

Зрители смогут насладиться эстетикой грязного блюза, маргинальной литературы и постмодернизма. Литературная основа спектакля включает произведения таких авторов, как:

  • Ч. Буковски
  • А. Володин
  • Т. Уэйтс
  • Б. Новик
  • М. Жванецкий
  • С. Довлатов

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального опыта!

В ролях
Данил Мухин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
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20:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34
20:00 от 1600 ₽

Фотографии

Самая красивая девушка в городе Самая красивая девушка в городе Самая красивая девушка в городе Самая красивая девушка в городе Самая красивая девушка в городе Самая красивая девушка в городе

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