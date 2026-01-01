Спектакль Самая красивая девушка Стамбула. Моноспектакль Бурака Озчивита

Моноспектакль Бурака Озчивита «Самая красивая девушка Стамбула»

В ГТРК «Корстон» пройдет моноспектакль Бурака Озчивита «Самая красивая девушка Стамбула». Это не просто спектакль — это поэма о Стамбуле, городе контрастов и одиночества.

Герой истории, автомеханик Октем, делится своим повествованием, которое зародилось в хаосе мегаполиса. Его рассказ полон любви и страсти, ревности и искупления, боли и уязвимости. Моноспектакль будет особенно интересен тем, кто ценит глубокие человеческие истории и городские легенды.

Это произведение поднимает важные темы жизни в тени большого города, где даже в суете можно найти место для мечты.

Что включает VIP-билет

VIP-билет предоставит возможность посетить афтепати, насладиться фуршетом, сделать фото с Бураком Озчивитом и получить афишу спектакля с автографами в подарок!

