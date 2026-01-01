Оповещения от Киноафиши
Самая красивая девушка Стамбула. Моноспектакль Бурака Озчивита
Билеты от 4500₽
Самая красивая девушка Стамбула. Моноспектакль Бурака Озчивита

Спектакль Самая красивая девушка Стамбула. Моноспектакль Бурака Озчивита

16+
Продолжительность 75 минут
Возраст 16+
Билеты от 4500₽

О спектакле

Моноспектакль Бурака Озчивита «Самая красивая девушка Стамбула»

В ГТРК «Корстон» пройдет моноспектакль Бурака Озчивита «Самая красивая девушка Стамбула». Это не просто спектакль — это поэма о Стамбуле, городе контрастов и одиночества.

Герой истории, автомеханик Октем, делится своим повествованием, которое зародилось в хаосе мегаполиса. Его рассказ полон любви и страсти, ревности и искупления, боли и уязвимости. Моноспектакль будет особенно интересен тем, кто ценит глубокие человеческие истории и городские легенды.

Это произведение поднимает важные темы жизни в тени большого города, где даже в суете можно найти место для мечты.

Что включает VIP-билет

VIP-билет предоставит возможность посетить афтепати, насладиться фуршетом, сделать фото с Бураком Озчивитом и получить афишу спектакля с автографами в подарок!

Создатели спектакля

  • Автор: Левент Тюлек
  • Режиссер: Чагры Шенсой
  • Продюсер: KAEK studio
  • Исполнительный продюсер: Серджан Апак
  • Сценография: Доган Озджан
  • Визуальный дизайн: Дорук Паксой
  • Саунд-дизайнер: Алиджан Окан
  • Световой дизайн: Акин Йылмаз
  • Художник по гриму: Сонер Чан
  • Администратор производства: Нилай Кулакчекен

Купить билет на спектакль Самая красивая девушка Стамбула. Моноспектакль Бурака Озчивита

Помощь с билетами
Март
2 марта понедельник
19:00
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
от 4500 ₽
В других городах
Март
4 марта среда
19:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 3500 ₽

Фотографии

Самая красивая девушка Стамбула. Моноспектакль Бурака Озчивита Самая красивая девушка Стамбула. Моноспектакль Бурака Озчивита

