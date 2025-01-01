Samarin Band

Музыка Мира: Погружение в авторскую музыку Алексея Самарина

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге приглашает вас на уникальное музыкальное событие – программу «Музыка Мира», которая пройдет в уютной атмосфере клуба. Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей джаза, этнической музыки и фанка.

О программе

«Музыка Мира» – это авторская программа талантливого пианиста Алексея Самарина. Он известен своим умением сочетать различные музыкальные стили, создавая неповторимое звучание, которое захватывает сердца слушателей. В его творчестве гармонично переплетаются элементы инструментального джаза, этнических мелодий и ритмов фанка.

Что вас ждет

На концерте вы услышите как оригинальные композиции Алексея, так и переработанные классические джазовые стандарты. Особое внимание будет уделено импровизации, что добавит интерактивности и динамики в выступление. Не упустите возможность стать частью этого музыкального эксперимента!

Интересные факты

Алексей Самарин – не только пианист, но и композитор, который активно сотрудничает с ведущими музыкантами страны.

Джаз-клуб Игоря Бутмана – одно из самых известных мест для любителей живой музыки в Санкт-Петербурге, где регулярно проходят выступления как российских, так и зарубежных артистов.

Вход на мероприятие может быть ограничен, поэтому стоит позаботиться о покупке билетов заранее.

Не упустите шанс погрузиться в мир музыки, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления! Ждем вас на программе «Музыка Мира»!