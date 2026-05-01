Космическая экспозиция в Самаре

На выставке представлены как известные экспонаты, так и новые космические артефакты, которые помогают лучше понять жизнь космонавтов на орбитальных станциях. Вы сможете узнать, как работают и отдыхают астронавты, чем питаются и как проводят эксперименты в условиях невесомости.

Специальный раздел о космонавтах-куйбышевцах

Особое внимание уделено космонавтам, происходящим из Куйбышева, чьи заслуги в области космонавтики несомненны. Выставка предлагает уникальные истории и факты, которые позволят лучше понять их вклад в исследование космоса.

Экспозиция «Космос – не игрушки!»

Не пропустите специальные выставки, такие как «Космос – не игрушки!», где представлены интересные и познавательные элементы, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

Посещение музея

Входной билет предоставляет вам возможность однократного посещения музея без экскурсии. Это отличная возможность для самостоятельного изучения космической тематики и получения новых знаний.