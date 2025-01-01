Выставка о космосе «Космическая Самара»

Временная площадка музея, расположенная по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д.131, открывает своим посетителям уникальную выставку «Космическая Самара». Здесь вы сможете увидеть как уже знакомые экспонаты, так и новые космические артефакты, которые обогатят ваши знания о космосе.

Уникальные экспонаты и видеоконтент

Выставка предлагает потрясающее пространство, где каждый сможет найти ответы на самые интересные вопросы о жизни космонавтов на орбитальной станции. Узнайте, как они работают и отдыхают, что едят, как ухаживают за собой и тренируются, а также какие эксперименты проводят в невесомости.

Космонавты-куйбышевцы и интерактивный контент

Особое внимание уделяется космонавтам, родом из Куйбышева. Интерактивная форма подачи информации позволит вам глубже понять их вклад в освоение космоса.

Экспозиция «Космос – не игрушки!»

Не пропустите отдельный раздел выставки, посвященный уникальной экспозиции «Космос – не игрушки!». Она позволяет взглянуть на космические объекты и артефакты с новой точки зрения.

Посещение выставки

Входной билет на выставку дает право на единоразовое посещение музея без экскурсии. Приходите в мир космоса и наслаждайтесь увлекательными открытиями!