Салют, Победа!

Приглашаем вас на торжественное мероприятие, посвященное памяти и подвигу наших предков во время Великой Отечественной войны. Это уникальный концерт пройдет в Екатерининском зале, где соберутся талантливые коллективы Детской филармонии.
Гостей концерта ожидает захватывающее путешествие через времена и события Великой Победы. Программа включает в себя:
Каждое выступление пронизано глубоким уважением к героям и высоким профессионализмом исполнителей.
На сцене выступят:
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и почтить память тех, кто боролся за нашу свободу!