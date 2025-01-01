Салют, Победа!

Концерт в Екатерининском зале в Память о Великой Победе

Приглашаем вас на торжественное мероприятие, посвященное памяти и подвигу наших предков во время Великой Отечественной войны. Это уникальный концерт пройдет в Екатерининском зале, где соберутся талантливые коллективы Детской филармонии.

Музыкальное путешествие через историю

Гостей концерта ожидает захватывающее путешествие через времена и события Великой Победы. Программа включает в себя:

Трогательные военные баллады

Патриотические марши

Каждое выступление пронизано глубоким уважением к героям и высоким профессионализмом исполнителей.

Исполнители концерта

На сцене выступят:

Капелла мальчиков и юношей

Артисты Театра мюзикла

Оркестр русских народных инструментов

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и почтить память тех, кто боролся за нашу свободу!