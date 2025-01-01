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Салют, Победа!
Киноафиша Салют, Победа!

Салют, Победа!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Екатерининском зале в Память о Великой Победе

Приглашаем вас на торжественное мероприятие, посвященное памяти и подвигу наших предков во время Великой Отечественной войны. Это уникальный концерт пройдет в Екатерининском зале, где соберутся талантливые коллективы Детской филармонии.

Музыкальное путешествие через историю

Гостей концерта ожидает захватывающее путешествие через времена и события Великой Победы. Программа включает в себя:

  • Трогательные военные баллады
  • Патриотические марши

Каждое выступление пронизано глубоким уважением к героям и высоким профессионализмом исполнителей.

Исполнители концерта

На сцене выступят:

  • Капелла мальчиков и юношей
  • Артисты Театра мюзикла
  • Оркестр русских народных инструментов

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и почтить память тех, кто боролся за нашу свободу!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 26 сентября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
14:00 от 300 ₽

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