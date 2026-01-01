Спектакль Салют, конферансье!

Спектакль «Прощай, Конферансье!» в театре «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге представит музыкальный спектакль по пьесе Г. Горина «Прощай, Конферансье!». В этой постановке зрители увидят истории артистов легкого жанра, которые в трудные времена продолжали радовать людей.

Герои спектакля, такие как Аркадий Райкин, Борис Сичкин, Леонид Утесов и Лидия Русланова, выступали на передовой, поднимая боевой дух бойцов. Основатель театра И. Р. Штокбант воплотил мечту своей фронтовой юности — создать Театр радости. Этот спектакль станет настоящим праздником для любителей музыкального искусства и истории эпохи Великой Победы.

Цитаты из пьесы

В пьесе есть слова: «Радуйся жизни и радуй других». Это напоминание о том, как важно сохранять позитив даже в самых трудных обстоятельствах. Артисты легкого жанра, представленные в спектакле, остаются верными своему призванию — дарить радость и надежду.

Дух времени

Любимцы публики — прообразы героев пьесы — всегда заряжали оптимизмом и помогали нашим бойцам верить в победу. Поддерживая атмосферу радости в темные времена, они приближали день Великой Победы. В знак уважения к своему мастеру, мы посвящаем этот спектакль И. Р. Штокбанту. Он часто напоминал: «Нужно учить людей жить весело»!