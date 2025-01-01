Салют Джанго Рейнхардту!

Этот великий гитарист внес неоценимый вклад в развитие джаза, и в программе звучат композиции, которые он исполнял на протяжении своей карьеры. Некоторые мелодии написаны самим Джанго, а все музыкальные темы будут представлены в аутентичном стиле джаз-мануш.
На сцене зрителей порадуют талантливые исполнители:
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой, созданной этими замечательными музыкантами. Вас ждут любимые хиты Джанго Рейнхардта и атмосферные джазовые импровизации!