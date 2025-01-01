Меню
Салют Джанго Рейнхардту!
Киноафиша Салют Джанго Рейнхардту!

Салют Джанго Рейнхардту!

12+
Возраст 12+

О концерте

Приглашаем вас на концерт, посвященный одному из основоположников джаз-мануш — Джанго Рейнхардту

Этот великий гитарист внес неоценимый вклад в развитие джаза, и в программе звучат композиции, которые он исполнял на протяжении своей карьеры. Некоторые мелодии написаны самим Джанго, а все музыкальные темы будут представлены в аутентичном стиле джаз-мануш.

Участники программы

На сцене зрителей порадуют талантливые исполнители:

  • Народный артист России Давид Голощёкин — электроскрипка
  • Заслуженный артист Азербайджана Гасан Багиров — гитара
  • Ильдар Казаханов — гитара
  • Вадим Михайлов — контрабас
  • Юлия Касьян — вокал

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой, созданной этими замечательными музыкантами. Вас ждут любимые хиты Джанго Рейнхардта и атмосферные джазовые импровизации!

Купить билет на концерт Салют Джанго Рейнхардту!

Декабрь
10 декабря среда
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽

