Салют, Армстронг!

Концерт джазового абонемента «Джазовый Дикси»

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится концерт абонемента «Джазовый Дикси». В этот вечер внимание зрителей сосредоточится на выступлении джаз-оркестра «Сибирский диксиленд», который порадует гостей своим мастерством и оригинальными музыкальными интерпретациями.

Ведущей вечера станет Наталья Ермакова, известный лектор и музыковед. Она не только представит оркестр, но и расскажет зрителям о ключевых моментах джазовой культуры, делая вечер познавательным и увлекательным.

Этот концерт идеально подойдет как любителям джаза, так и тем, кто хочет познакомиться с этой музыкальной формой поближе. Пожалуй, у вас есть шанс насладиться не только великолепной музыкой, но и узнать много нового о джазе.

Февраль
26 февраля четверг
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 400 ₽

