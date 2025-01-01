Уникальная выставка «Сальвадор Дали и Пабло Пикассо» в Городской усадьбе князя Голицына

27 марта галерея будет работать до 19:00. Обратите внимание, что 28 марта, а также 5, 12 и 19 апреля вход на выставку возможен до 19:45. В 20:00 второй зал с экспозицией Сальвадора Дали закроется, остальные залы будут открыты до 20:55.

Добро пожаловать в мир искусства! Вы сможете познакомиться с великими художниками XX века — Сальвадором Дали и Пабло Пикассо. Эта выставка, расположенная в центре Москвы в Саду им. Н. Э. Баумана, обещает стать незабываемым путешествием по мирам двух самобытных испанских мастеров.

Экспонаты, которые стоит увидеть

Посетители имеют уникальную возможность увидеть одну из самых больших частных коллекций подлинных скульптур Сальвадора Дали и керамики Пабло Пикассо, а также их графические работы. Каждая экспозиция позволяет узнать о взглядах этих гениев на женщин, великих творцов и родную страну.

Визуальные и аудиовизуальные материалы

На выставке также представлен видеофильм, в котором коллекционер Александр Шадрин делится интересными фактами о создании работ, популярных сюжетах двух мастеров и процессе формирования коллекции.

Дополнительная информация

Не упустите возможность посетить уникальную выставку «Сальвадор Дали и Пабло Пикассо» и открыть для себя новые грани искусства! Также доступен комбо-билет на две выставки: «Женщины-цветы» и «Дали и Пикассо». Для желающих возможна индивидуальная экскурсия. Обратите внимание, что детям до 7 лет вход бесплатный.