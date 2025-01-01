27 марта галерея будет работать до 19:00. Обратите внимание, что 28 марта, а также 5, 12 и 19 апреля вход на выставку возможен до 19:45. В 20:00 второй зал с экспозицией Сальвадора Дали закроется, остальные залы будут открыты до 20:55.
Добро пожаловать в мир искусства! Вы сможете познакомиться с великими художниками XX века — Сальвадором Дали и Пабло Пикассо. Эта выставка, расположенная в центре Москвы в Саду им. Н. Э. Баумана, обещает стать незабываемым путешествием по мирам двух самобытных испанских мастеров.
Посетители имеют уникальную возможность увидеть одну из самых больших частных коллекций подлинных скульптур Сальвадора Дали и керамики Пабло Пикассо, а также их графические работы. Каждая экспозиция позволяет узнать о взглядах этих гениев на женщин, великих творцов и родную страну.
На выставке также представлен видеофильм, в котором коллекционер Александр Шадрин делится интересными фактами о создании работ, популярных сюжетах двух мастеров и процессе формирования коллекции.
Не упустите возможность посетить уникальную выставку «Сальвадор Дали и Пабло Пикассо» и открыть для себя новые грани искусства! Также доступен комбо-билет на две выставки: «Женщины-цветы» и «Дали и Пикассо». Для желающих возможна индивидуальная экскурсия. Обратите внимание, что детям до 7 лет вход бесплатный.