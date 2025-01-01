Исследуем мир Сальвадора Дали в арт-ресторане "Signature Art"

Присоединяйтесь к нам на уникальной лекции, посвященной феномену Сальвадора Дали — гения, который перевернул представление об искусстве! Мероприятие пройдет в стильном арт-ресторане "Signature Art", расположенном в знаменитой сталинской высотке.

Магия двух лекций в одном вечере

Два лектора за один вечер откроют вам новый мир, используя визуальное и вкусовое восприятие. Дали считали величайшим провокатором искусства XX века — мастером сюрреализма, королем эпатажа и безумия.

Погружение в творчество гения

Вместе мы погрузимся в удивительный мир художника. Разберем разные периоды его живописи, попробуем разгадать тайны полотен и понять их связь с психоанализом. Узнаем, почему часы стекают, а фигуры трансформируются в чудовищ. Почему в его работах так часто мелькают бабочки? И зачем же художник засыпал с ключами в руке?

Любовь и вдохновение

Обсудим и главную любовь всей жизни великого мастера — его единственную музу и вдохновительницу Галу. Их отношения стали неотъемлемой частью его творчества и вдохновения.

Дегустация вин от сомелье

Лекция будет сопровождаться дегустацией вин, которую проведет знаменитая сомелье Голубушка Павловна. Это прекрасная возможность насладиться изящными вкусами, погружаясь в атмосферу искусства.

Выставка и атмосфера "Signature Art"

Мероприятие пройдет в необычном ресторане-галерее "Signature Art", в самом сердце столицы, под звездой знаменитой высотки. Здесь вы также сможете пройтись по интересной выставке картин и почувствовать дух этого легендарного места.

Не упустите шанс открыть для себя мир Сальвадора Дали и насладиться незабываемым вечером!