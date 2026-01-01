Концерт Saluki в Москве: Презентация нового альбома

Arseni, известный под псевдонимом Saluki, приглашает всех любителей качественной музыки на свой концерт! Артист, состоящий в числе самых ярких представителей отечественной хип-хоп индустрии, представит свои новые работы, а также исполнит известные хиты.

В 2023 году Saluki выпустил «WILD EA$T», который стал одним из главных альбомов года, погружая слушателей в атмосферу Дикого Востока. Летнее дополнение «BEACH ROCK HOTEL» вышло в июне 2024 года и включает в себя элементы сёрф-рока и блюза. А 15 ноября 2024 года он представит свой альбом «BOLSHIE KURTKI» — это брутальная интерпретация взросления с множеством громких треков.

Новая глава в творчестве артиста, получившая название «EUPHORIA», ожидает зрителей 3 апреля. Уникальное музыкальное событие нельзя пропустить!

Категории билетов

Танцпол: доступ на танцпол, бары и гардероб. Идеально для тех, кто хочет ощутить энергетику живого выступления.

Фан-зона: специальная зона перед сценой для преданных поклонников. Получите незабываемые эмоции на максимально близком расстоянии!

VIP Балкон: замечательный вид на сцену в комфортной обстановке. Доступ к отдельным барам и входу.

VIP с местом: столик на ярусе VIP балкона с наилучшим обзором. Индивидуальное обслуживание и комфортные условия.

Почему стоит пойти?

Концерт пройдет в клубе VK Stadium, который создаст уникальную атмосферу с современным световым и звуковым оборудованием. Saluki исполнит новые треки из альбома, а также порадует зрителей старыми хитами.

Кому это событие будет интересно?

Концерт привлечет любителей хип-хоп и инди-рока, а также всех, кто ценит живую музыку и стремится испытать новые эмоции.