Arseni, известный под псевдонимом Saluki, приглашает всех любителей качественной музыки на свой концерт! Артист, состоящий в числе самых ярких представителей отечественной хип-хоп индустрии, представит свои новые работы, а также исполнит известные хиты.
В 2023 году Saluki выпустил «WILD EA$T», который стал одним из главных альбомов года, погружая слушателей в атмосферу Дикого Востока. Летнее дополнение «BEACH ROCK HOTEL» вышло в июне 2024 года и включает в себя элементы сёрф-рока и блюза. А 15 ноября 2024 года он представит свой альбом «BOLSHIE KURTKI» — это брутальная интерпретация взросления с множеством громких треков.
Новая глава в творчестве артиста, получившая название «EUPHORIA», ожидает зрителей 3 апреля. Уникальное музыкальное событие нельзя пропустить!
Концерт пройдет в клубе VK Stadium, который создаст уникальную атмосферу с современным световым и звуковым оборудованием. Saluki исполнит новые треки из альбома, а также порадует зрителей старыми хитами.
Концерт привлечет любителей хип-хоп и инди-рока, а также всех, кто ценит живую музыку и стремится испытать новые эмоции.