18+
Тур Saluki: Days Before Euphoria

Концерт артиста и саунд-продюсера Saluki пройдет в клубе «Свобода». Его музыка сочетает элементы хаоса и глубокие поиски себя, воплощенные в тщательной битмейкерской работе. В 2023 году Saluki выпустил альбом «Wild Ea$t», за которым последовали «beach rock hotel» и «bolshie kurtki» в 2024 году. Тур Days Before Euphoria обещает включить лучшие треки из предыдущих альбомов, а также новые музыкальные произведения.

Saluki — один из самых известных артистов отечественной хип-хоп сцены. Его творчество описывается как музыка хаоса и бесконечных поисков себя, украшаемая вниманием к деталям в битмейкинге. В 2023 году он представил альбом «Wild Ea$t», который погрузил слушателей в атмосферу дикого востока. В июне 2024 года на свет вышло «beach rock hotel», летнее пополнение с элементами сёрф-рока, блюза и других звуковых экспериментов. 15 ноября 2024 года состоится презентация нового альбома «bolshie kurtki», который исследует темы маскулинности и взросления.

В новом туре Saluki обещает погрузить своих слушателей в мир эйфории. Тур начнется в конце ноября, и зрителей ждут не только хиты из прошедших альбомов, но и эксклюзивные треки. Обязательно посетите концерт в своем городе!

Категории билетов

  • Танцпол — доступ на танцпол и во все бары на площадке, гардероб.
  • Танцпол + ранний вход — доступ на танцпол без очереди, возможность занять лучшие места перед сценой, в том числе везде доступ к барам и гардеробу. Каждому зрителю этой категории выдается фирменная афиша с автографом артиста.
  • Танцпол deluxe — внеочередной доступ на танцпол для лучших мест перед сценой, доступ ко всем барам и гардеробу. Каждый обладатель этого билета получит кепку с автографом артиста!
  • VIP — место за столом на балконе с отличным видом на сцену, персональное обслуживание, доступ ко всем барам и гардеробу.

Апрель
15 апреля среда
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2800 ₽

