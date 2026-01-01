Тур Saluki: Days Before Euphoria

Концерт артиста и саунд-продюсера Saluki пройдет в клубе «Свобода». Его музыка сочетает элементы хаоса и глубокие поиски себя, воплощенные в тщательной битмейкерской работе. В 2023 году Saluki выпустил альбом «Wild Ea$t», за которым последовали «beach rock hotel» и «bolshie kurtki» в 2024 году. Тур Days Before Euphoria обещает включить лучшие треки из предыдущих альбомов, а также новые музыкальные произведения.

Saluki — один из самых известных артистов отечественной хип-хоп сцены. Его творчество описывается как музыка хаоса и бесконечных поисков себя, украшаемая вниманием к деталям в битмейкинге. В 2023 году он представил альбом «Wild Ea$t», который погрузил слушателей в атмосферу дикого востока. В июне 2024 года на свет вышло «beach rock hotel», летнее пополнение с элементами сёрф-рока, блюза и других звуковых экспериментов. 15 ноября 2024 года состоится презентация нового альбома «bolshie kurtki», который исследует темы маскулинности и взросления.

В новом туре Saluki обещает погрузить своих слушателей в мир эйфории. Тур начнется в конце ноября, и зрителей ждут не только хиты из прошедших альбомов, но и эксклюзивные треки. Обязательно посетите концерт в своем городе!

