Saluki
Киноафиша Saluki

Saluki

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

SALUKI отправляется в осенний тур с презентацией альбома BOLSHIE KURTKI. Не пропусти в своём городе!

Купить билет на концерт Saluki

В других городах
Декабрь
11 декабря четверг
20:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1

