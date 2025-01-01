Меню
О концерте/спектакле
Saluki
Saluki
16+
хип-хоп
Возраст
16+
О концерте/спектакле
SALUKI отправляется в осенний тур с презентацией альбома BOLSHIE KURTKI. Не пропусти в своём городе!
Декабрь
11 декабря
четверг
20:00
Кроп Arena
Краснодар, Путевая, 5/1
Купить билеты
В ближайшие дни
16+
Рок
Ермак!
20 ноября в 20:00
Sgt. Peppers Bar
от 1200 ₽
12+
Классическая музыка
Грани гения: Бах-Шуман-Шостакович
2 ноября в 19:00
Концертный зал органной и камерной музыки
от 550 ₽
16+
Тяжелый рок
Starkillers
18 октября в 19:00
Sgt. Peppers Bar
от 1000 ₽
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
