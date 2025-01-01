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Saluki

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О концерте/спектакле

Летнее шоу SALUKI в Сочи

Сочи готовит для вас незабываемый вечер! 10 августа в 21:00 в уютном VИНОГРАD пройдет летнее шоу с участием популярной группы SALUKI. Это уникальная возможность насладиться главными хитами этого года в живом исполнении.

Что ожидать от шоу

Группа SALUKI известна своими зажигательными выступлениями и энергичными композициями, которые не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей. Летнее шоу обещает быть насыщенным и ярким, с множеством сюрпризов для посетителей.

Когда и где

- Дата: 10 августа

- Время начала: 21:00

- Место: VИНОГРАD, Сочи

Интересные факты о SALUKI

Группа SALUKI была основана в 2015 году и с тех пор успела завоевать сердца многих поклонников. Их музыкальный стиль сочетает в себе элементы поп, рока и электроники. Не упустите шанс стать частью музыкального праздника, который они подготовили для вас!

Приходите, чтобы насладиться атмосферой лета и отличной музыкой в компании друзей и близких!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 10 августа
Vinograd Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
20:00 от 1990 ₽

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