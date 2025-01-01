Летнее шоу SALUKI в Сочи

Сочи готовит для вас незабываемый вечер! 10 августа в 21:00 в уютном VИНОГРАD пройдет летнее шоу с участием популярной группы SALUKI. Это уникальная возможность насладиться главными хитами этого года в живом исполнении.

Что ожидать от шоу

Группа SALUKI известна своими зажигательными выступлениями и энергичными композициями, которые не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей. Летнее шоу обещает быть насыщенным и ярким, с множеством сюрпризов для посетителей.

Когда и где

- Дата: 10 августа

- Время начала: 21:00

- Место: VИНОГРАD, Сочи

Интересные факты о SALUKI

Группа SALUKI была основана в 2015 году и с тех пор успела завоевать сердца многих поклонников. Их музыкальный стиль сочетает в себе элементы поп, рока и электроники. Не упустите шанс стать частью музыкального праздника, который они подготовили для вас!

Приходите, чтобы насладиться атмосферой лета и отличной музыкой в компании друзей и близких!